О проекте строительства Центра пляжных видов спорта и сквоша в Пскове – в интервью с инвестором

12:49, 22 августа 2024, ПАИ

В конце июля Совет по инвестициям Псковской области поддержал инвестиционные проекты более чем на 5,3 миллиарда рублей, в том числе проект строительства Центра пляжных видов спорта и сквоша в Пскове. Директор СМУ-178 Виталий Виноградов, гость программы «Бизнес-ланч» радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, рассказал о реализации своей давнишней идеи – круглогодичном приобщении жителей области к пляжным видам спорта.

Мечты сбываются

– Похоже, что у вас большой спортивный путь.

– Да, я действующий чемпион России по пляжному волейболу в категории старше 45 лет. В прошлом году мы с напарником Сергеем из Санкт-Петербурга выиграли этот титул, а три года назад – чемпионат России в категории старше 40 лет. Волейболом занимаюсь около 30 лет. Сначала это был классический волейбол, а сейчас уже полностью перешёл на пляжный.

– Как вообще зародилась идея такого центра?

– Идея зародилась 10 лет назад, когда я узнал про участок земли, который город по планам выделил для строительства спортивного объекта. В России активно развиваются пляжные виды спорта, и первый спортивный объект, центр «Динамит», появился в Санкт-Петербурге 10 лет назад. Теперь там девять таких крытых центров. Есть центры в Архангельске, Москве. И в нашем городе подобный объект, я считаю, тоже должен быть. Пляжный волейбол, пляжный футбол – олимпийские виды спорта. Сборная России – чемпион мира по пляжному футболу, несколько лет назад наша пара завоевала звание чемпионов мира по пляжному волейболу.

Игры на песке

– У нас появился и пляжный теннис. Но инфраструктуры, кроме городского пляжа, нет. Каким будет комплекс, чем там можно будет заниматься?

– Да, кроме волейбола и футбола есть пляжный теннис и даже пляжное регби. Сейчас у нас все играют на городском пляже. Но крытый центр даёт возможность тренироваться круглосуточно и круглогодично. Там песок с подогревом, специально обработанный на заводе и обеспыленный, а не доставленный из ближайшего карьера. По нему ходить очень приятно. Кроме крытого помещения с высокими потолками, планируем сделать открытые корты, рядом будут трибуны с ограждением и освещением. Летом можно будет тренироваться на открытом воздухе.

Про пляжный футбол у нас в Пскове ещё пока никто не слышал и никто им не занимается. Когда появится возможность, будут и спортсмены, которые захотят заниматься этим видом спорта. Мы делаем на это большую ставку, потому что у нас хорошо развиты классический и мини-футбол. Все, кто участвует, и есть потенциальные игроки в пляжный футбол.

– Расскажите о сквоше.

– В Центре пляжных видов спорта планируется построить также сквош-кабины. Сквош похож на большой теннис. Игроки находятся в кабинке семь на восемь и бьют ракеткой по мячу в стену, мяч отскакивает, его нужно поймать ракеткой и вновь отправить в стену. Это очень динамичный вид спорта, движений гораздо больше, чем в теннисе. В Пскове тоже негде заниматься сквошем, хотя даже федерация есть. На тренировки ездят сейчас в Санкт-Петербург.

– А кому вообще могут быть интересны эти виды спорта?

– Исходя из опыта других городов, на 200 000 жителей можно построить один такой центр, и он будет заполнен. Аудитория самая широкая, в основном это любители, которые приходят, чтобы получить удовольствие от игры, от тренировок на тёплом песке. Наш проект по уровню будет примерно как псковский Ледовый дворец. Когда он строился, сколько было у нас фигуристов и хоккеистов? Ни одного. А сегодня дворец функционирует при полной загрузке. Люди и ночью там занимаются, и ранним утром – появилось предложение и возник спрос. Если мы предложим играть в пляжный футбол, то, я уверен, найдутся люди и команды, которым это будет интересно.

Про инвесторов и деньги

– Осветите финансовую сторону вопроса.

– Ориентировочно стоимость такого центра оценивается от 80 до 100 миллионов рублей. Проект инвестиционный. С одной стороны, он коммерческий, с другой – социальный, и рентабельности, как, допустим, при строительстве коммерческой недвижимости, не предусматривает. Срок окупаемости – примерно семь-восемь лет. Но всё зависит от того, какой в итоге проект примут, сколько площадок будет внутри.

– Кажется, лет пять назад такого интереса к Псковской области, городу Пскову со стороны инвесторов не было. Последние два-три года инвесторы активны, стараются вкладывать в различные инфраструктурные проекты, социальные, коммерческие. Почему именно сегодня вы решили вложить деньги в строительство этого комплекса?

– Почему сегодня? Все созрели и пришло время. С точки зрения инвестиций ситуация не очень благоприятная из-за высоких процентных ставок, тем не менее реализация проекта не привязывается к процентным ставкам, иначе мы не построим центр вообще. Нужно принять волевое решение о реализации и потом уже искать поддержку у банков. И использовать программы Министерства спорта России, чтобы этот проект воплотить в жизнь, по-другому не получится.

– Есть ли какие-то риски в реализации и развитии проекта?

– Рисков, собственно, два. Первый – что центр не будет загружен, не будет востребован. Но я делал соцопросы, и по общему пониманию спортивной ситуации в Пскове считаю, что этот риск практически минимальный. Люди захотят пойти в центр и получить удовольствие от игры и тренировок. Второй момент – риск повышения процентных ставок, тогда будет затруднено финансирование. Но опять же, эта проблема не является определяющей, варианты её решения у нас есть.

Государственная поддержка

– Как вам помог Фонд инвестиционного развития Псковской области?

– Всё просто: фонд нашёл нас сам и предложил свои услуги. Работать очень удобно: инвестор, который хочет реализовать какой-то проект, общается с фондом по принципу одного окна. Это очень хорошая система – проходят все необходимые согласования, решаются все вопросы с различными государственными структурами. Без них процесс инвестирования, согласования затягивается, становится сложным. Хорошие люди работают в фонде, приятно с ними иметь дело. В сентябре мы должны подписать соглашение по проекту и начать его реализацию.

– Вы получите ещё какую-либо государственную поддержку?

– Рассчитываем на программу Министерства спорта России, которая поддерживает строительство социальных объектов. Она предусматривает субсидирование банковской процентной ставки на строительство спортивных объектов.

– Это внушительная, существенная помощь.

– Определяющая, потому что строительство под ставки, которые банк даёт просто на общих основаниях, очень сильно затруднено. Но так или иначе, проект мы всё равно реализуем, у нас есть разные варианты.

Сроки и люди

– Когда приступите к строительным работам?

– Мы год назад уже готовы были приступить, но поскольку шли согласования с городом, с администрацией, дело отложилось. И сейчас готовы. Строительство подобных объектов занимает от полутора до двух с половиной лет.

– Где будет построен центр?

– В районе улиц Леона Поземского и Алёхина. Направление хорошее, находится в черте города, добираться будет удобно, без пробок.

– Вы представляете, как он будет работать после открытия?

– Как Ледовый дворец работает, так и наш центр будет работать. Люди приходят, арендуют площадку, занимаются с тренером или самостоятельно.

Будут спортивные секции и для детей, и для взрослых, и для разного уровня подготовки. Будут соревнования по пляжным видам спорта, собираемся для этого тесно контактировать с администрацией города. Думаю, что всё это станет очень востребовано и все останутся довольны.

– Сколько для управления таким комплексом потребуется кадров?

– Обслуживающий персонал – всего пять-шесть человек.

Тренеры – это отдельно. Будут организованы школы по пляжному волейболу, пляжному футболу, а это уже отдельная сфера, которая будет существовать независимо. Школа станет платить аренду центру и реализовывать там свои программы по тренировкам, по занятости. С кадрами точно не будет никаких проблем. Есть люди, готовые тренировать на постоянной основе.

– Вы сами будете управлять центром или наймёте специалиста?

– На первоначальном этапе мы сами всё будем контролировать, а когда работа полностью наладится, можно будет поставить управляющего.