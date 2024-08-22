Подготовка к выставке «Россия начинается здесь» идёт в Финском парке Пскова

16:09, 22 августа 2024, ПАИ

Активная подготовка к масштабному действу – выставке «Россия начинается здесь» идёт в Финском парке Пскова на набережной Псковы у Троицкого моста. Монтируется сцена, а также места под экспозиции муниципалитетов.

Напомним, что выставка откроется завтра, 23 августа. В ней примут участие все 26 муниципалитетов региона.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области пройдёт в Финском парке с 23 по 31 августа.

Отметим, что певица Ёлка станет участницей празднования 80-летия Псковской области.

Полную программу мероприятий к 80-летию Псковской области можно увидеть по ссылке.