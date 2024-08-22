Трёхметровый аэростат из Великих Лук смогут увидеть гости выставки «Россия начинается здесь»

20:50, 22 августа 2024, ПАИ

Трёхметровый аэростат из Великих Лук смогут увидеть гости выставки «Россия начинается здесь», которая пройдёт в рамках празднования 80-летия Псковской области в Финском парке Пскова 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Ранее сообщалось, что все 26 муниципалитетов Псковской области примут участие в выставке ​«Россия начинается здесь».

Для посетителей мероприятия будет работать и площадка города Великие Луки. В павильоне №3 «Великие Луки» будет представлено историческое прошлое древнего русского города с акцентом на военную историю периода Великой Отечественной войны, а также предметно продемонстрирован промышленный потенциал современного города. Визуальный ряд усилят предметы военных лет и работы великолукских мастеров керамики.

Трёхметровый аэростат оформлен фотографиями города, достопримечательностями и фотоизображениями тружеников заводов и предприятий города. В тёмное время суток аэростат светится. Арт-объект был изготовлен силами городского предприятия «Микрон».

Выставка будет работать до 31 августа.