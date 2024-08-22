Трёхметровый аэростат из Великих Лук смогут увидеть гости выставки «Россия начинается здесь»
Трёхметровый аэростат из Великих Лук смогут увидеть гости выставки «Россия начинается здесь», которая пройдёт в рамках празднования 80-летия Псковской области в Финском парке Пскова 23 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
Ранее сообщалось, что все 26 муниципалитетов Псковской области примут участие в выставке «Россия начинается здесь».
Для посетителей мероприятия будет работать и площадка города Великие Луки. В павильоне №3 «Великие Луки» будет представлено историческое прошлое древнего русского города с акцентом на военную историю периода Великой Отечественной войны, а также предметно продемонстрирован промышленный потенциал современного города. Визуальный ряд усилят предметы военных лет и работы великолукских мастеров керамики.
Трёхметровый аэростат оформлен фотографиями города, достопримечательностями и фотоизображениями тружеников заводов и предприятий города. В тёмное время суток аэростат светится. Арт-объект был изготовлен силами городского предприятия «Микрон».
Выставка будет работать до 31 августа.
Трёхметровый аэростат из Великих Лук смогут увидеть гости выставки «Россия начинается здесь»
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