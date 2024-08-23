Руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых»: Мы должны двигаться в ногу со временем

15:59, 23 августа 2024, ПАИ

О современных тенденциях в мире компьютерного спорта и фиджитал-спорта рассказала руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 августа.

«В 2024 году прошёл грантовый конкурс. У нас от региона более шести миллионов привлечённых средств, около 4,5 миллиона из них – проект «Спортсмены будущего». Ещё один проект, посвящённый баскетболу, и один патриотический медиапроект. У нас есть ещё конкурс первичных отделений. В рамках него тоже поддерживаются проектные инициативы. Вчера у нас подвели итоги. По 200 тысяч рублей выиграли две школы в Новоржеве и в Плюссе», – отметила Мария Тучак.

Характер проектов разный, добавила спикер. «Если говорить о поддержке конкретно компьютерного спорта, у нас технологии, прогресс и наука не стоят на месте. Мы должны тоже двигаться в ногу со временем. У нас есть проекты «Пилоты будущего», в рамках которого прошёл чемпионат по пилотированию дронов. Самое главное, что эти навыки пригодятся для ребят в будущем. Во многие проекты уже включается составляющая фиджитал-спорта, например, даже в нашей Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница» есть компьютерные элементы», – добавила руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых».