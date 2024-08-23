Выставка «Россия начинается здесь» стартовала в центре Пскова

18:22, 23 августа 2024, ПАИ

Выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области открылась в Финском парке областного центра сегодня, 23 августа. Ключевым моментом выставки стала зона презентационных площадок 26-ти муниципальных образований региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители муниципалитетов Псковской области представят гостям выставки традиционные наряды, сувениры, местные угощения, ремесла. На стендах расскажут об особенностях муниципалитета, туристической привлекательности, истории создания и культурном наследии. Например, Псков продемонстрирует Меч Победы, а Великие Луки – трехметровый аэростат с фотографиями.

Для юных гостей подготовлены мастер-классы, которые можно посетить уже сегодня. Так, на площадке Пыталовского муниципального округа можно раскрасить деревянные значки, а на площадке Бежаницкого — создать свечи из вощины с травами. Подготовлено и множество фотозон: экспозиция региона с летней площадки на выставке «Россия», рыболовные сети, женские наряды и аксессуары, инсталляции, отражающие определенную особенность муниципалитета.

На протяжении работы выставки 26 муниципалитетов Псковского региона расскажут о своих особенностях, туристической привлекательности, истории создания и культурном наследии. Первым станет областной центр. Презентация города пройдет сегодня в 18:30 сразу после торжественной церемонии открытия выставки. В 19:30 выступит с музыкальной программой Лиза Матрешка, в 21:00 на сцену выйдет хедлайнер — певица Ёлка.

На протяжении недели можно будет посетить Витебское подворье, детскую площадку, будут работать фудкорт и ярмарка ремесел.

На спортивной площадке установлено оборудование Центра тестирования ГТО, также пройдут показательные выступления по джампингу и пилонному спорту. На молодежной площадке российское движение детей и молодежи «Движение Первых» проводит интерактивные мероприятия и Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин».

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.