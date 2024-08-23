Концерт «Наш Псковский край! И нет земли красивей!» прошёл в Красногородске

22:28, 23 августа 2024, ПАИ

Концерт «Наш Псковский край! И нет земли красивей!» в честь 80-летия Псковской области прошёл в Красногородске. Участники мероприятия также приняли участие в благотворительности, сделав свой посильный вклад в помощь участникам СВО, пишет газета «Заря».

Мероприятие прошло на берегу реки Синей. «Пока дети резвились на траве, взрослые с удовольствием аплодировали нашим артистам. На сцене вала выступили артисты и коллективы Красногородского и Покровского домов культуры и художественной самодеятельности», – пишет газета.

Напомним также, выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия образования Псковской области открылась в Финском парке областного центра сегодня, 23 августа.