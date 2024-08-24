Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке
Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь», что продолжается у Троицкого моста в Пскове сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Помимо этого, состоялись презентации Печорского муниципального округа, Островского района и Стругокрасненского муниципального округа.
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Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
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Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
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Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
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Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
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Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
Презентации каких районов ещё будут представлены сегодня на выставке, можно увидеть по ссылке.
Напомним, что в выставке принимают участие все 26 муниципалитетов региона. Выставка проходит в Финском парке с 23 по 31 августа. Полная программа здесь.
Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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24 августа 2024
Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке