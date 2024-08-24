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Общество

Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке

Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь», что продолжается у Троицкого моста в Пскове сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке. Фото здесь и далее: Александр Милька, газета «Псковская провинция»

Помимо этого, состоялись презентации Печорского муниципального округа, Островского района и Стругокрасненского муниципального округа.

  • Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке
    Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
  • Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке
    Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
  • Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке
    Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
  • Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке
    Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»
  • Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке
    Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»

Презентации каких районов ещё будут представлены сегодня на выставке, можно увидеть по ссылке.

Напомним, что в выставке принимают участие все 26 муниципалитетов региона. Выставка проходит в Финском парке с 23 по 31 августа. Полная программа здесь.

Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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