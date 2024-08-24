Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке

17:22, 24 августа 2024, ПАИ

Презентация Псковского района прошла на выставке «Россия начинается здесь», что продолжается у Троицкого моста в Пскове сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Помимо этого, состоялись презентации Печорского муниципального округа, Островского района и Стругокрасненского муниципального округа.



Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»



Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»



Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»



Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»



Фото: Александр Милька, газета «Псковская провинция»









Презентации каких районов ещё будут представлены сегодня на выставке, можно увидеть по ссылке.

Напомним, что в выставке принимают участие все 26 муниципалитетов региона. Выставка проходит в Финском парке с 23 по 31 августа. Полная программа здесь.

Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.