Сразу шесть грузил нашли археологи на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
Сразу шесть грузил нашли археологи на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».
Грузила разнообразны по форме и материалу: из глины, из известняка и вырезанные из керамической посуды.
Одно из найденных грузил украшено орнаментом.
Ранее специалисты обнаружили на этом раскопе две каменные постройки, датируемые ХV–ХVII веками, а также серию любопытных вещиц вроде фигурки фарфорового зайца.
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