Сразу шесть грузил нашли археологи на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове

09:50, 25 августа 2024, ПАИ

Сразу шесть грузил нашли археологи на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Грузила разнообразны по форме и материалу: из глины, из известняка и вырезанные из керамической посуды.

Одно из найденных грузил украшено орнаментом.

Ранее специалисты обнаружили на этом раскопе две каменные постройки, датируемые ХV–ХVII веками, а также серию любопытных вещиц вроде фигурки фарфорового зайца.