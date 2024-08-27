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Общество

Городской педсовет проходит в Пскове

Городской педсовет проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии сегодня, 27 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

С торжественным словом к присутствующим обратился глава Пскова Борис Елкин. Он вручил нагрудные знаки звания «Почётный работник в сфере образования РФ» и нагрудные знаки Министерства просвещения РФ «За верность профессии» лучшим педагогам Пскова. Помимо этого, благодарственными письмами председателя Псковской городской Думы за большой вклад в развитие системы образования Пскова отметили методистов и консультантов городского управления образования, а также других специалистов. Также в рамках педсовета приветственный адрес главы Пскова вручили молодым специалистам.

Помимо этого, педагоги, директора школ и заведующие детскими садами приняли участие в работе секций, на которых докладчики поделились педагогическим опытом.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошло августовское областное педагогическое совещание «Перспективы развития системы образования Псковской области», в рамках которого губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил лучших учителей.

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