Бешенство выявили у лисы в Псковской области

17:15, 27 августа 2024, ПАИ

Антиген бешенства выявили в патологическом материале у лисы в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.

Исследование проводили в рамках государственного задания 27 августа.

Напомним, что при укусе животным с бешенством нужно как можно скорее промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Псковской области бешенство выявили у лисёнка, а заражённая бешенством енотовидная собака укусила человека.