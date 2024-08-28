Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, в Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Песнопения литургии исполнили братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники Свято-Успенской обители, многочисленные прихожане и паломники, прибывшие со всех уголков России и из стран ближнего зарубежья.
По окончании литургии вокруг обители был совершён традиционный крестный ход, по окончании которого на монастырской площади прошёл праздничный молебен.
По окончании молебна митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
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