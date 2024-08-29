Игорь Сопов: Партия «Яблоко» распространяет материалы с недостоверной информацией о работе избиркомов

14:27, 29 августа 2024, ПАИ

Партия «Яблоко» распространяет информационные материалы с недостоверной информацией о работе избирательных комиссий, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 29 августа.

«Партия «Яблоко» распространяет информационные материалы с недостоверной информацией о работе избирательных комиссий. Они вводят в заблуждение наших избирателей, оппонентов. Они всегда выступали против трёхдневного голосования, но у нас по закону это возможно. Они призывают своих избирателей проголосовать восьмого числа. Но они пишут, что в течение шестого и седьмого числа ночью бюллетени остаются без надзора и контроля и будто с ними может произойти всё что угодно. И они пишут, что будто честные голоса куда-то уйдут», – отметил Игорь Сопов.

При этом он заверил, что трёхдневное голосование абсолютно безопасно. «Оно создано для наших избирателей и для их удобства. Мы каждый год проводим социологические исследования по итогам каждого единого дня голосования. Всегда избиратели говорят, что им удобно голосовать в течение трёх дней. Если кому-то из политических партий это не нравится – это проблема политических партий», – сказал Игорь Сопов.

Когда заканчивается день голосования, все избирательные бюллетени помещаются в сейф-пакеты, подчеркнул руководитель облизбиркома.

«Это пакеты полиэтиленовые, которые имеют свой номер, они запечатываются. В таких пакетах банки перевозят деньги. Распечатать его, не повредив, невозможно. На этом пакете любой наблюдатель может поставить свою подпись. Этот пакет помещается в металлический ящик, который закрывается на ключ. Сам сейф опечатывается бумажкой-контролёром с печатью комиссии. Сам ящик находится под видеокамерами, которые работают с первого дня голосования до момента подведения итогов. Когда участок заканчивает свою работу, помещение закрывается на ключ, и там остаётся полицейский, который дежурит там ежедневно. Вот что может случиться с бюллетенем? И вот прежде чем такое говорить, я хочу, чтобы были приведены факты нарушения, которые происходили ночью», – отметил Игорь Сопов.

Кроме того, есть случаи, когда партии создают неправильные агитационные материалы. «Не все понимают, что агитационный печатный материал нужно принести в избирательную комиссию, его показать, зарегистрировать, мы проверим его на экстремизм и всё другое, и только после этого мы даём разрешение. В Великолукском районе партия эсеров [«Справедливая Россия – Патриоты – За правду». – ПАИ] вчера прислали по почте пакет агитационного материала, они его не зарегистрировали и сегодня его понесли. Мы сейчас готовим жалобу. Вы должны прийти, мы должны расписаться на этом материале и проверить, всё ли хорошо, и только потом мы даём разрешение», – объяснил Игорь Сопов.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.