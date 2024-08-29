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Экономика

Роман Головченко: Белоруссия готова предоставлять удобные финансовые инструменты для псковских покупателей

Белоруссия готова предоставлять для псковских покупателей удобные финансовые инструменты – рассрочки, лизинг и так далее, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в рамках пресс-подхода после осмотра площадки Дней Витебской области в Пскове в четверг, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Роман Головченко. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«На самом деле считаю, что для области очень важно своевременно подготовиться к работе с лесом. Древесина – это основа очень многих видов промышленности. Мы знаем, что сейчас с учётом нашего курса на импортозамещение всех санитарно-гигиенических изделий, на всё, что делается из бумаги, картона, гофры и так далее, будет спрос. Нужно будет много сырья. Уже сейчас предприятия испытывают его нехватку. Псковская область богата лесными ресурсами, как и Витебск, как и вся Беларусь», – подчеркнул Роман Головченко.

Техника, которая продемонстрирована на выставке крупногабаритной техники на площадке Дней Витебской области в Пскове, найдёт спрос в регионе, выразил уверенность премьер-министр.

Кроме того, в Псковскую область поставляется и сельскохозяйственная техника, напомнил он. «Ещё раз говорю, что мы в свою очередь готовы предоставлять разные финансовые инструменты для покупателей: рассрочки, лизинг и так далее», – заключил Роман Головченко.

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