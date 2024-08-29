Презентация Невельского района прошла в Финском парке Пскова
Презентация Невельского района состоялась на главной сцене в Финском парке в рамках выставки «Россия начинается здесь» сегодня, 29 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
На сцене выступил хореографический ансамбль «Конфетти».
Какие ещё презентации районов будут представлены сегодня на выставке, можно увидеть по ссылке.
Напомним, что в выставке принимают участие все 26 муниципалитетов региона. Выставка проходит в Финском парке с 23 по 31 августа. Полная программа здесь.
Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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