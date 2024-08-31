Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня
Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Финском парке Пскова в субботу, 31 августа, в рамках празднования 80-летия Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ТКД Псковской области.
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
В 13:00 на главной сцене состоится презентация Великолукского района, а в 14:00 – Великих Лук. На малой сцене будут представлены детские программы Великолукского района и Великих Лук.
На спортивной площадке с 13:00 до 21:00 пройдёт День единоборств «Отечество – Псковская область». Тут можно будет увидеть показательные выступления в различных видах единоборств, турнир по армрестлингу. Участие в них примут в том числе участники СВО.
На молодёжной площадке будет организована зона отдыха с пуфами, телевизором и настольными играми.
И уже в 14:00 на площадке у главной сцены будет зафиксирован рекорд – самая большая солянка в мире. Угоститься сможет каждый желающий.
Сегодня площадка выставки работает до 18:00
Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.
Добавим, что с полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.
Все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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