Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня

09:38, 31 августа 2024, ПАИ

Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Финском парке Пскова в субботу, 31 августа, в рамках празднования 80-летия Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ТКД Псковской области.



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области









В 13:00 на главной сцене состоится презентация Великолукского района, а в 14:00 – Великих Лук. На малой сцене будут представлены детские программы Великолукского района и Великих Лук.

На спортивной площадке с 13:00 до 21:00 пройдёт День единоборств «Отечество – Псковская область». Тут можно будет увидеть показательные выступления в различных видах единоборств, турнир по армрестлингу. Участие в них примут в том числе участники СВО.

На молодёжной площадке будет организована зона отдыха с пуфами, телевизором и настольными играми.

И уже в 14:00 на площадке у главной сцены будет зафиксирован рекорд – самая большая солянка в мире. Угоститься сможет каждый желающий.

Сегодня площадка выставки работает до 18:00

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.

Добавим, что с полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.