Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня

Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Финском парке Пскова в субботу, 31 августа, в рамках празднования 80-летия Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ТКД Псковской области.

  • Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня
    Фото: ТКД Псковской области
  • Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня
    Фото: ТКД Псковской области
  • Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня
    Фото: ТКД Псковской области
  • Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня
    Фото: ТКД Псковской области
  • Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня
    Фото: ТКД Псковской области

В 13:00 на главной сцене состоится презентация Великолукского района, а в 14:00 – Великих Лук. На малой сцене будут представлены детские программы Великолукского района и Великих Лук.

На спортивной площадке с 13:00 до 21:00 пройдёт День единоборств «Отечество – Псковская область». Тут можно будет увидеть показательные выступления в различных видах единоборств, турнир по армрестлингу. Участие в них примут в том числе участники СВО.

На молодёжной площадке будет организована зона отдыха с пуфами, телевизором и настольными играми.

И уже в 14:00 на площадке у главной сцены будет зафиксирован рекорд – самая большая солянка в мире. Угоститься сможет каждый желающий.

Сегодня площадка выставки работает до 18:00

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.

Добавим, что с полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 августа 2024

До +24 градусов ожидается в Псковской области 1 сентября
31 августа 2024

Псковичи стали победителями третьего полуфинала проекта «Мастера гостеприимства»
31 августа 2024

Последний день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове сегодня
30 августа 2024

Витебский ансамбль танца, музыки и песни «Талака» выступил в Финском парке Пскова
30 августа 2024

Конференция-презентация и мастер-классы Витебского областного методического центра народного творчества состоялись в Пскове
30 августа 2024

Коллектив пенитенциарного ведомства отметил 80-ю годовщину Управления ФСИН России по Псковской области
30 августа 2024

Педагогическая конференция представителей системы образования Псковского района прошла в преддверии 1 сентября
30 августа 2024

В новом сериале «Я не могу без тебя» снялись жители посёлка Красный Луч Бежаницкого округа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...