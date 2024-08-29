Четыре тысячи литров солянки сварят на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

09:40, 29 августа 2024, ПАИ

Самый большой котёл солянки планируется сварить 31 августа на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Прямо на выставке в Финском парке, 31 августа, зафиксируем мировой рекорд. Приходите и попробуйте нашу солянку. Угощения хватит все. Кстати, предыдущий рекорд - всего 268 литров», - уточнили в ТКД.

Выставка, посвященная 80-летию Псковской области, открылась в Пскове 23 августа. Площадка начала свою работу с презентации города Пскова. В первый день на сцене выступила певица Ёлка. Её выступление посетило 15 тысяч человек.

С полной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Dсе новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.