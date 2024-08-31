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Общество

Как правильно организовать рабочее место школьника

О том, как правильно организовать рабочее место школьника, рассказали россиянам в Роспотребнадзоре.

Там подчеркнули, что условия, в которых обучается и выполняет домашнее задание ребёнок, ощутимо влияют на его успеваемость.

При этом стол, за которым занимается школьник, должен стоять определённым образом. Нужно сделать так, чтобы дневной свет падал слева, а если ребёнок левша, то наоборот. Кроме прочего, свет настольной лампы не должен бить в глаза – с этим поможет справиться защитный козырек, предупреждают специалисты.

Также должно соблюдаться определённое соотношение высота стола и стула. Оно рассчитывается следующим образом: когда ребёнок сидит прямо, облокачивается локтем о стол и поднимает предплечье вертикально (будто поднимает руку для ответа на уроке), он должен доставать кончиками пальцев до наружного угла глаза. Для этого необходимо отрегулировать высоту стула, объяснили в ведомстве.

Внимание нужно обратить и на ноги ребёнка. При посадке они должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в коленном суставах, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Коррекцию положения стола и стула в соответствии с ростом ребёнка следует проводить не реже двух раз в год, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что телеканал «Первый Псковский» выяснил, хватит ли родителям чуть более 14 тысяч рублей для сбора ребёнка в школу. Кроме того, псковичам объяснили, как правильно выбрать школьную форму для ребёнка.

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