Праздничные линейки начались в школах Псковской области
Линейки в честь Дня знаний начались в школах Псковской области сегодня, 2 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
115 тысяч школьников сядут за парты 360 школ региона. Ранее митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре к началу нового учебного года.
Помимо этого, 2 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области днём составит от +23 до +28 градусов.
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