Праздничные линейки начались в школах Псковской области

09:06, 02 сентября 2024, ПАИ

Линейки в честь Дня знаний начались в школах Псковской области сегодня, 2 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

115 тысяч школьников сядут за парты 360 школ региона. Ранее митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре к началу нового учебного года.

Помимо этого, 2 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области днём составит от +23 до +28 градусов.