У 20% псковичей школьные годы ассоциируются с негативом

09:32, 02 сентября 2024, ПАИ

У 20% псковичей школьные годы ассоциируются с негативом. Таковы результаты опроса SuperJob.

Словосочетание «школьные годы» вызывает отрицательные ассоциации у каждого пятого псковича: чаще всего среди них встречались «каторга», «злая училка», «буллинг».

При этом положительных ассоциаций больше. «Школьные годы чудесные» — у 18% горожан фраза ассоциируется с советской песней о школе. У 12% респондентов школа ассоциируется с радостью, у 11% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 5% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 4% респондентов.

У женщин больше ассоциаций со школой, как положительных, так и отрицательных. Мужчины более лаконичны. Женщины чаще ассоциировали школьные годы с дружбой, мужчины — с первой любовью.