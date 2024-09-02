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Александр Котов: Пусть этот учебный год будет для всех успешным и полным ярких событий

С началом учебного года жителей Псковской области поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С началом учебного года жителей Псковской области поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот замечательный праздник символизирует начало нового учебного года, наполненного множеством возможностей и впечатлений. Каждый день вам предстоит узнавать что-то интересное, делать удивительные открытия, расширять кругозор и раскрывать свои таланты. Получение новых знаний является ключевым моментом в развитии личности – только так человек становится лучше, умнее, успешнее», – подчеркнул Александр Котов.

Колоссальную роль в этом процессе играют педагоги – наставники и вдохновители, которые не только передают ученикам знания, но и воспитывают подрастающее поколение, помогая юным личностям формировать мировоззрение и стремиться к новым высотам, обратил внимание спикер Собрания.

Он также поблагодарил учителей за мудрость, терпение и преданность педагогическому труду.

«Пусть этот учебный год будет для всех успешным и полным ярких, незабываемых событий! Пусть процесс познания будет увлекательным и результативным! Удачи и вдохновения на пути к достижению поставленных целей!» – заключил Александр Котов.

Напомним, что сегодня в Псковской области проходят праздничные линейки. Всего в регионе за парты 360 школ сядут 115 тысяч школьников.

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