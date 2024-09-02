Владимир Путин провёл открытый урок в кызылской школе

12:07, 02 сентября 2024, ПАИ

Открытый урок «Разговор о важном» провёл президент России Владимир Путин для учеников новой средней общеобразовательной школы № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе поездки в Туву глава государства осмотрел первое здание, построенное в рамках проекта «Современная школа».

Владимир Путин поздравил учащихся с новосельем, а также всех причастных с началом нового учебного года, отметив важность образования и вклад учителей.

«Ведь это особая сфера деятельности – преподавать. Что такое «преподавать», «воспитывать»? Это значит посвящать значительную часть своей жизни другим людям. Это не просто профессия, это в известной степени судьба», – подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин подчеркнул важность первых шагов во взрослую жизнь для первоклассников и выразил надежду на поддержку учеников постарше.

Напомним, что сегодня в России, в том числе и в Псковской области, проходят праздничные линейки. Всего в регионе за парты 360 школ сядут 115 тысяч школьников.