Меняется режим работы Изборской крепости

14:13, 03 сентября 2024, ПАИ

Меняется режим работы Изборской крепости, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

В будние дни и в воскресенье крепость будет работать с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 19:00.

Кроме того, любой день (в 11:00, 13:00 и 15:00) можно присоединиться к сборным экскурсиям. Сбор группы у Печорской, 37. Предварительная запись не требуется.

Ранее сообщалось, что музейное кафе «Блинная» в Изборске сегодня закрыта на санитарный день.