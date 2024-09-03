Меняется режим работы Изборской крепости
Меняется режим работы Изборской крепости, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.
В будние дни и в воскресенье крепость будет работать с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 19:00.
Кроме того, любой день (в 11:00, 13:00 и 15:00) можно присоединиться к сборным экскурсиям. Сбор группы у Печорской, 37. Предварительная запись не требуется.
Ранее сообщалось, что музейное кафе «Блинная» в Изборске сегодня закрыта на санитарный день.
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