Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение мотоцикла и микроавтобуса в Пскове

10:44, 04 сентября 2024, ПАИ

Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение мотоцикла и микроавтобуса на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, 60-летний водитель на автомобиле Mercedes Sprinter развернулся в нарушение знака движения «Прямо и направо», в результате чего машина столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 28-летнего мужчины.

В ДТП пострадал мотоциклист, его госпитализировали в медучреждение.