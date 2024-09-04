Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение мотоцикла и микроавтобуса в Пскове
Камеры видеонаблюдения запечатлели столкновение мотоцикла и микроавтобуса на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительной информации, 60-летний водитель на автомобиле Mercedes Sprinter развернулся в нарушение знака движения «Прямо и направо», в результате чего машина столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 28-летнего мужчины.
В ДТП пострадал мотоциклист, его госпитализировали в медучреждение.
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