Экс-главе УГХ Пскова до 27 ноября продлён срок содержания под стражей
5 сентября суд продлил срок содержания под стражей экс-главе управления городского хозяйства (УГХ) Пскова Александру Грацкому. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Обвиняемый в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размере (часть 2 статья 290, пункт «в» часть 5 статья 290, часть 6 статья 290 УК РФ) останется за решёткой до 27 ноября 2024 года включительно.
Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.
Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Грацкого направлено в суд.
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