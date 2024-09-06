Росгвардейцы обеспечивают безопасность на выборах в Псковской области

10:22, 06 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Росгвардии обеспечивают общественную безопасность на муниципальных выборах в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Представители ведомства работают на избирательных участках вместе с полицейскими.

Кроме того, для оперативного реагирования маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны приближены к местам голосования, заверили в управлении.

Также сотрудники подразделений приняли участие в обследовании мест голосования и хранения документов, а также прилегающих к ним территорий.

Добавим, что в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Кроме того, на территории региона работают 20 экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.