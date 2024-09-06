Михаил Шауркин проголосовал с помощью ДЭГ на выборах депутатов Дновского окружного Собрания

12:24, 06 сентября 2024, ПАИ

Глава Дновского района Михаил Шауркин проголосовал с помощью ДЭГ на выборах депутатов Собрания депутатов Дновского муниципального округа.

«Сегодня первый день выборов депутатов Собрания депутатов Дновского муниципального округа. С самого утра принял участие в выборах, не покидая своего рабочего места. Это очень удобно и быстро! Процедура голосования заняла не больше двух минут. Призываю дновцев не оставаться в стороне от важного политического события! Ваш голос определит судьбу муниципалитета!» – написал глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Добавим, что в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Кроме того, на территории региона работают 20 экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.