Избирательные участки завершили свою работу в Псковской области

20:15, 08 сентября 2024, ПАИ

В 20:00 в Псковской области завершилось трёхдневное голосование сегодня, 8 сентября. Члены избирательных участков приступили к подсчёту голосов. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

«Избирательные участки закроют свои двери в 20:00, а члены комиссий приступят к подсчету голосов и подведению итогов кампаний», – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Псковской области проходил третий день голосования на муниципальных выборах.

Всего на территории региона было организовано 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

Добавим, что жители Псковской области смогли проверить своё здоровье на избирательных участках.