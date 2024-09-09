Почти шесть тысяч человек побывали на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове
Более 5 800 человек побывали на третьем военно-музыкальном фестивале духовых оркестров «Михайловский бастион» в Пскове 8 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе театрально-концертной дирекции региона.
Напомним, на площадке стадиона «Машиностроитель» выступили 400 военных артистов. В частности, в гала-концерте участвовали военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии России, сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения в составе военных оркестров Военного института (инженерно-технического) и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулёва, военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и другие. Как это было – в нашем фоторепортаже.
Отметим, что мероприятие проходило при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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