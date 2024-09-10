Вылет самолёта из Москвы в Псков перенесён на 10:00

09:21, 10 сентября 2024, ПАИ

Вылет самолёта из Москвы в Псков перенесён на 10:00, сообщается в онлайн-табло аэропорта Внуково.

Напомним, что аэропорт сообщил, что с 1:30 по московскому времени не принимает и не отправляет воздушные суда.

Ранее сообщалось, что летом пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос на 8,6 % по сравнению с показателями прошлого года.