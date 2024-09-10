Почти 23 тысячи жителей Псковской области уже привились от гриппа

12:49, 10 сентября 2024, ПАИ

22 877 жителей Псковской области (17 337 взрослых и 5 540 детей) сделали прививку от гриппа в первую неделю осени, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Напомним, прививку можно сделать во всех поликлиниках, офисах врачей общей практики, врачебных амбулаториях, ФАПах. Для большего удобства жителей области и увеличения охвата прорабатывается вопрос организации вакцинации в передвижных мобильных комплексах.

В середине прошлой недели в Псковскую область поступила очередная партия вакцины: 61 640 доз «Совигриппа» для взрослых и детей и 19 600 доз «Флю-М» для вакцинации взрослых и детей с шести месяцев.

«Детское население Псковской области обеспечено вакциной от гриппа на 100%. Вакцина для взрослых ещё будет поступать в течение вакцинационной кампании», – отметили в профильном комитете.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко и главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказали, как сформировать коллективный иммунитет от гриппа.