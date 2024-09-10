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Экономика

Звук из роликов псковских креативщиков разлетелся по всей России

Звук из роликов псковских креативщиков разлетелся по всей России, рассказала основатель псковского туроператора Александра Лебедева на круглом столе в рамках Недели креативной экономики.

Звук из роликов псковских креативщиков разлетелся по всей России. Фото здесь и далее: ПАИ

Псковская область уступает по креативности, например, Владимирской и Нижегородской областям, отметила она. В этих регионах хорошо отработано взаимодействие органов власти и представителей турбизнеса.

В частности, по мнению эксперта, в Псковской области недостаточно развита реклама региона на более высоком уровне. «У нас была задача отрекламировать регион. И с помощью соцсетей продумали, изучили ДНК нашего региона, выбрали то, что интересно больше всего и на основе ДНК, которое выбрали, мы скреативили видеоролики», – поделилась Александра Лебедева.

Звуковые дорожки, которые создают в компании, начинают вируситься, а затем их в работу берут креативные продюсеры, рассказала она.

При этом, по словам эксперта, туристу важно позиционирование региона, ассоциация с регионом.

«Например, с мероприятиями у нас никаких проблем вообще нет, просто как-то нужно это упаковать. Мы будем запрашивать у комитета по культуре, театрально-концертной дирекции, чтобы мы эти мероприятия как-то брали в работу», – добавила Александра Лебедева.

Напомним, ранее туроператор рассказал о нашумевших видеороликах о пиздриках, псковской бабушке, которая стала знаменита на весь интеренет, и новых проектах.

Организатор мероприятия – Центр «Мой бизнес. Псковская область».

Материал создан в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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