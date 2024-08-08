В головах псковичей: новый песенный контент появится в блоге местного туроператора
Стоит ли ждать новых проектов в нашумевшем аккаунте Pskov.online в одной из соцсетей, рассказала маркетолог туроператора «Атмосфера путешествий» Любовь Петрова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).
«Продолжайте наблюдать. Мы на этом останавливаться не собираемся. У нас уже есть припасённый даже песенный контент, который мы всё никак не можем записать. Я уверена, что он поселится в головах псковичей и не только псковичей. Но опять же, это гипотеза. Будем её тестировать», – поделилась Любовь Петрова.
При этом она добавила, что все ролики команда делает самостоятельно без использования нейросетей.
Ранее маркетолог рассказала, как рождаются идеи для роликов. Кроме того, стало известно об истории создания видеоролика о пиздриках. Кроме того, Любовь Петрова поделилась, почему псковская бабушка стала знаменитой.
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