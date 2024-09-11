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Евгений Васильев назначен главврачом детской областной больницы

Евгений Васильев назначен главным врачом Псковской детской областной клинической больницы. До этого он был исполняющим обязанности. Сегодня, 11 сентября, на встрече с коллективом медучреждения об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: Валерия Лагуткина / ПАИ

Она рассказала, что была проведена конкурсная комиссия на назначение главного врача. С сегодняшнего дня приказом комитета по здравоохранению на эту должность назначен Евгений Васильев, добавила Марина Гаращенко.

Евгений Васильев назначен главврачом детской областной больницы

«Работа руководителя складывается из работы всего коллектива, поэтому в любом случае по итогам года будут ваши общие показатели и ваши общие заслуги. Коллеги, я вас поздравляю, спасибо вам огромное за то, что вы работаете. Вас ждёт впереди много-много всего, в том числе и сложного, потому что мы входим в новый национальный проект, но уверена, что мы справимся», – подчеркнула она.

Евгений Васильев в свою очередь, обращаясь к коллективу, рассказал, что развитие Детской областной клинической больницы в Псковской области продолжится.

«Я знаю проблемы каждого отделения не понаслышке. И конечно же, я понимаю всю отзывчивость и терпение, которые вы все эти годы переносите и которые есть в нашей профессии. Благодаря вашему труду, вашему профессионализму мы качественно оказываем медицинскую помощь детям. Мы стремимся к совершенствованию», – отметил Евгений Васильев.

По его словам, комитет по здравоохранению и его председатель оказывают большое содействие развитию больницы.

«Неоценимая помощь была оказана в лицензировании детской реабилитации – мы вышли на финишную прямую и сделали мечту абсолютно всех подразделений. Надеемся, что в скором времени у нас новое подразделение приступит к работе», – добавил он.

Кроме того, в больнице достигли полной обеспеченности лекарствами, рассказал Евгений Васильев.

«Сейчас у нас есть абсолютно всё. И конечно, у нас также наладилось питание детей. Благодаря качественной работе нашего пищевого блока и их инициативе по изменению меню мы получили новое вкусное питание для наших детей. Продолжается и происходит модернизация оборудования. Впереди у нас очень серьёзные изменения, но в то же время первые улучшения уже начались. Мы также начали выполнять новые услуги. Все эти вещи – и есть те пожелания, которые каждый из вас высказал в нашей работе», – заключил Евгений Васильев.

Напомним, что Евгений Васильев был назначен и. о. главврачом в апреле 2023 года.

Интервью о развитии медучреждения с Евгением Васильевым можно прочитать по ссылке.

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