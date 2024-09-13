Конвейерное оборудование поступило на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе

10:17, 13 сентября 2024, ПАИ

Конвейерное оборудование поступило на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе. Именно оно будет играть важнейшую роль в процессе переработки мусорных отходов, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Это оборудование позволяет подавать дозированные твёрдые коммунальные отходы, которые приходят сюда на приёмную площадку, проходят период обработки: разделение и разрывание пакетов, планомерное распределение по сортировочным лентам, и подаётся уже непосредственно в сортировочные кабины, откуда поэтапно выделяются полезные фракции», – отметил главный инженер Евгений Пузырёв.

Подающие конвейеры цепного типа пока лежат на строительной площадке в разобранном виде, но после запуска предприятия они заработают в полную мощность.

Оборудование начнут монтировать уже в конце этого месяца, а к концу октября, согласно графику, на строительной площадке появятся и остальные технологические элементы. Среди них – барабанные грохоты, оборудование прессования, оптические и баллистические сепараторы.

Фоторепортаж со строительной площадки можно посмотреть здесь. А все технические характеристики строящегося экотехнопарка читайте здесь.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что строительство экотехнопарка идёт по графику. Его планируется запустить весной 2025 года.