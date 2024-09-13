Конвейерное оборудование поступило на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе
Конвейерное оборудование поступило на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе. Именно оно будет играть важнейшую роль в процессе переработки мусорных отходов, сообщает телеканал «Первый Псковский».
«Это оборудование позволяет подавать дозированные твёрдые коммунальные отходы, которые приходят сюда на приёмную площадку, проходят период обработки: разделение и разрывание пакетов, планомерное распределение по сортировочным лентам, и подаётся уже непосредственно в сортировочные кабины, откуда поэтапно выделяются полезные фракции», – отметил главный инженер Евгений Пузырёв.
Подающие конвейеры цепного типа пока лежат на строительной площадке в разобранном виде, но после запуска предприятия они заработают в полную мощность.
Оборудование начнут монтировать уже в конце этого месяца, а к концу октября, согласно графику, на строительной площадке появятся и остальные технологические элементы. Среди них – барабанные грохоты, оборудование прессования, оптические и баллистические сепараторы.
Фоторепортаж со строительной площадки можно посмотреть здесь. А все технические характеристики строящегося экотехнопарка читайте здесь.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что строительство экотехнопарка идёт по графику. Его планируется запустить весной 2025 года.
Конвейерное оборудование поступило на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе