Пушного зверька заметили на улицах Пскова
Пушного зверька заметили на улицах Пскова, рассказала ПАИ местная жительница Елена Подлиняева.
Сегодня утром зверька удалось запечатлеть во дворе дома № 9а на Ольгинской набережной.
«На ласку похоже», «А по-моему, это куница», «Это норка», – спорят псковичи в комментариях.
А кто-то делится, что тоже видел похожего зверька.
«Вчера вечером похожий перебегал дорогу на Октябрьском», – отметил Виталий.
«Вчера из леса приехали, а у нас такое чудо в колесе сидит», – поделилась Виолетта.
Ранее малышей-зверят запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике. А в одном из подъездов Пскова обнаружили детёныша ласки. Также жительница Опочки выращивает у себя дома четырёх ежат.
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