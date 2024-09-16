Пушного зверька заметили на улицах Пскова

13:35, 16 сентября 2024, ПАИ

Пушного зверька заметили на улицах Пскова, рассказала ПАИ местная жительница Елена Подлиняева.

Сегодня утром зверька удалось запечатлеть во дворе дома № 9а на Ольгинской набережной.

«На ласку похоже», «А по-моему, это куница», «Это норка», – спорят псковичи в комментариях.

А кто-то делится, что тоже видел похожего зверька.

«Вчера вечером похожий перебегал дорогу на Октябрьском», – отметил Виталий.

«Вчера из леса приехали, а у нас такое чудо в колесе сидит», – поделилась Виолетта.

Ранее малышей-зверят запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике. А в одном из подъездов Пскова обнаружили детёныша ласки. Также жительница Опочки выращивает у себя дома четырёх ежат.