«Кванториумы» могут появится и в других школах Пскова – Борис Елкин

15:58, 16 сентября 2024, ПАИ

«Кванториумы» планируют запустить и в других школах Пскова, если будет позволять финансирование, заявил глава города Борис Елкин в ходе посещения школы № 24, сегодня, 16 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Конечно, планы есть, будем исходить из финансирования. Мы понимаем, что часть финансирования будет федеральная, часть муниципальная. Будем стараться в эти программы попадать», – отметил глава города.

Напомним, что два новых «Кванториума» открылись сегодня в школах № 20 и № 24 Пскова, а также в лицее № 10 Великих Лук.