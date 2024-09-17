Алгоритм действий при обмане мошенниками назвали псковичам

12:51, 17 сентября 2024, ПАИ

Какие действия нужно предпринять псковичам, если они попались на уловки мошенников, рассказала заместитель начальника ИТТ УМВД России по Пскову Эльвира Алексеева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.

«Ваши действия – это блокировка всех своих банковских карт, личных кабинетов. Вы обращаетесь непосредственно в банк, берёте все распечатки, телефонные номера, сообщения из банков, делаете скриншоты всех переписок, а затем обращаетесь со всеми документами в отдел полиции, где вам будет оказана помощь», – отметила она.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч случаев мошенничества в IT-сфере было зарегистрировано в Пскове за шесть месяцев.