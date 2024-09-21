Овощи, фрукты, хризантемы: осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дедовичах

17:03, 21 сентября 2024, ПАИ

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дедовичах сегодня, 21 декабря. Об этом пишет газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»



Фото: газета «Коммуна»

















На ярмарке была представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, садоводов-любителей, а также гостей из соседних муниципальных образований.

На прилавках можно было увидеть мясо, зелень, овощи, фрукты, мёд, различные варенья, изделия ручной работы, текстиль и многое другое. «Декоративные кустарники заняли особое место. В ассортименте были гортензии, спиреи, клематисы, рододендроны. А какое разнообразие хризантем было представлено!» – отмечают в издании.

Кроме того, творческие коллективы района подготовили для гостей культурную программу.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная ярмарка прошла также и в Стругах Красных.