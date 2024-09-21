Овощи, фрукты, хризантемы: осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дедовичах
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дедовичах сегодня, 21 декабря. Об этом пишет газета «Коммуна».
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
На ярмарке была представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, садоводов-любителей, а также гостей из соседних муниципальных образований.
На прилавках можно было увидеть мясо, зелень, овощи, фрукты, мёд, различные варенья, изделия ручной работы, текстиль и многое другое. «Декоративные кустарники заняли особое место. В ассортименте были гортензии, спиреи, клематисы, рододендроны. А какое разнообразие хризантем было представлено!» – отмечают в издании.
Кроме того, творческие коллективы района подготовили для гостей культурную программу.
Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная ярмарка прошла также и в Стругах Красных.
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