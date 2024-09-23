Благотворитель помог больнице в Куньинском районе

14:27, 23 сентября 2024, ПАИ

Благотворитель Дмитрий Налогин и исполнительный директор турбазы «Нептун» Игорь Лугашов оказали материальную помощь в оснащении офиса врача общей практики в деревне Жижица Куньинского района, пишет газета «Пламя».

Они подарили офису аппарат ЭКГ, тонометр и МФУ, а Игорь Лукашов, который по образованию является врачом, помог разобраться коллегам с новой техникой, отметили в издании.

Ранее благотворитель Дмитрий Налогин выделил деньги на очистку прудов в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в Куньинском районе, а также выделил средства на ограждения вокруг здания Каськовской школы и игровой площадки Жижицкого детского сада.