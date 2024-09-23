О производстве бытовой химии поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:27, 23 сентября 2024, ПАИ

Генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.

Главное из эфира: