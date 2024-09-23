О производстве бытовой химии поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.
Главное из эфира:
- Сергей Шестаков родом из Псковской области и именно поэтому решил открыть дело здесь. При этом организовать работу компании здесь в разы дешевле, чем в других регионах;
- администрация Пскова и областное правительство оказывают всяческую поддержку развитию бизнеса в регионе;
- в любом предпринимательском деле одно из главных качеств – умение идти до конца;
- покупатели при приобретении руководствуются ценой, брендом, соотношением цены и качества;
- в будущем масштаб производства планируют расширить – для этого понадобится порядка 350 сотрудников;
- компания готова к созданию новой продукции: шампуней, гелей для душа, шампуней для собак и кошек;
- компания работает практически только на российском оборудовании. Сырьё на 80 % отечественное.
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23 сентября 2024
Гендиректор компании по производству бытовой химии рассказал, почему открыл дело в Псковской области