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Экономика

О производстве бытовой химии поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.

О производстве бытовой химии поговорили на «Серебряном дожде». Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Главное из эфира:

  • Сергей Шестаков родом из Псковской области и именно поэтому решил открыть дело здесь. При этом организовать работу компании здесь в разы дешевле, чем в других регионах;
  • администрация Пскова и областное правительство оказывают всяческую поддержку развитию бизнеса в регионе;
  • в любом предпринимательском деле одно из главных качеств – умение идти до конца;
  • покупатели при приобретении руководствуются ценой, брендом, соотношением цены и качества;
  • в будущем масштаб производства планируют расширить – для этого понадобится порядка 350 сотрудников;
  • компания готова к созданию новой продукции: шампуней, гелей для душа, шампуней для собак и кошек;
  • компания работает практически только на российском оборудовании. Сырьё на 80 % отечественное.

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