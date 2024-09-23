Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Что необычного ждёт участников Псковского полумарафона, рассказал организатор

Псковский полумарафон пройдёт в Пскове 29 сентября. Что подготовили организаторы, сколько участников зарегистрировалось, какая дистанция и что за призы ждут спортсменов, рассказал организатор Псковского полумарафона Александр Кузьмин в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Фото: Фёдор Егоров

«Маршрут практически всегда одинаковый. Открылся новый пешеходный мост, и теперь мы будем пробегать мимо него. Уже вчера потренировались командой псковичей – десятки людей вышли на пробежку. Теперь планируем в следующем году пустить маршрут уже через пешеходный мост, через Золотую набережную, прекрасный парк Строителей и по другому пешеходному мосту уже вернуться в Финский парк. Поэтому в следующем году весной будет суперкрасивый маршрут, но и в этом году золотая осень в Пскове собрала большое количество участников», – сказал Александр Кузьмин.

Во время соревнований участки шести улиц перекроют в Пскове.

Организатор добавил, что регистрация на полумарафон этого года досрочно закрыта сегодня по достижении лимита участников. Также он рассказал, что всех участников полумарафона ждут призы и подарки.

«Уже 10 лет организовываем старты в Пскове, и найти и придумать что-то новое становится всё сложнее. В этом году мы подготовили уникальные медали. Памятник княгине Ольге, который стоит на Октябрьской площади, – наша медаль будет с её изображением. И она очень красивая. Некоторые участники только ради этой медали заявились», – отметил организатор.

Он также пообещал, что каждый, кто пробежит дистанцию от одного до 21 километров, получит медаль.

Старт состоится на стадионе Машиностроитель 29 сентября. Что касается возрастных групп, традиционно допускаются даже участники 3-4 и 5-6 лет. Они будут бежать 400 метров. Также участвуют люди в возрасте до 80 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 сентября 2024

Мастер-класс по баскетболу для лиц с ОВЗ прошёл в Пскове
23 сентября 2024

Великолучане завоевали медали на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад»
23 сентября 2024

Что необычного ждёт участников Псковского полумарафона, рассказал организатор
23 сентября 2024

Подведены итоги Кубка Псковской области по велоспорту
23 сентября 2024

Великолукские хоккеисты стали победителями турнира в Белоруссии
23 сентября 2024

Около 30 человек приняли участие в тренировке, стартующей возле нового моста в Пскове
23 сентября 2024

Псковичка завоевала бронзу чемпионата России по спортивному ориентированию
23 сентября 2024

Псковички выиграли две медали на чемпионате и первенстве России по пилонному спорту

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...