Что необычного ждёт участников Псковского полумарафона, рассказал организатор

21:57, 23 сентября 2024, ПАИ

Псковский полумарафон пройдёт в Пскове 29 сентября. Что подготовили организаторы, сколько участников зарегистрировалось, какая дистанция и что за призы ждут спортсменов, рассказал организатор Псковского полумарафона Александр Кузьмин в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Маршрут практически всегда одинаковый. Открылся новый пешеходный мост, и теперь мы будем пробегать мимо него. Уже вчера потренировались командой псковичей – десятки людей вышли на пробежку. Теперь планируем в следующем году пустить маршрут уже через пешеходный мост, через Золотую набережную, прекрасный парк Строителей и по другому пешеходному мосту уже вернуться в Финский парк. Поэтому в следующем году весной будет суперкрасивый маршрут, но и в этом году золотая осень в Пскове собрала большое количество участников», – сказал Александр Кузьмин.

Во время соревнований участки шести улиц перекроют в Пскове.

Организатор добавил, что регистрация на полумарафон этого года досрочно закрыта сегодня по достижении лимита участников. Также он рассказал, что всех участников полумарафона ждут призы и подарки.

«Уже 10 лет организовываем старты в Пскове, и найти и придумать что-то новое становится всё сложнее. В этом году мы подготовили уникальные медали. Памятник княгине Ольге, который стоит на Октябрьской площади, – наша медаль будет с её изображением. И она очень красивая. Некоторые участники только ради этой медали заявились», – отметил организатор.

Он также пообещал, что каждый, кто пробежит дистанцию от одного до 21 километров, получит медаль.

Старт состоится на стадионе Машиностроитель 29 сентября. Что касается возрастных групп, традиционно допускаются даже участники 3-4 и 5-6 лет. Они будут бежать 400 метров. Также участвуют люди в возрасте до 80 лет.