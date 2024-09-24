Михаил Ведерников: Правительство области будет оказывать Гдовскому району поддержку

12:32, 24 сентября 2024, ПАИ

Правительство Псковской области будет оказывать Гдовскому району поддержку, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе торжественной церемонии вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова сегодня, 24 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Прошла избирательная кампания, которая местами была напряжённой. Наш кандидат показал уверенную победу при достаточно высокой явке. Это результат того, что, когда мы работаем вместе, нам по плечу любые задачи. Работа впереди непростая, правительство Псковской области будет оказывать всю поддержку, тем более что у Гдовского района большой потенциал», – сказал глава региона.

Напомним, что торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова состоялась в муниципалитете сегодня, 24 сентября.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

После избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.