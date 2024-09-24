Александр Котов пожелал Ивану Мешкову стать настоящим лидером в Гдовском районе

12:38, 24 сентября 2024, ПАИ

Иван Мешков провёл избирательную кампанию очень корректно, достойно, старался максимально встретиться с жителями, услышать просьбы, наказы, пожелания, которые они хотели бы видеть от работы главы и местной муниципальной команды, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе торжественной церемонии вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова сегодня, 24 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Все это уже в прошлом, сегодня вступление в должность главы. И я хочу пожелать, чтобы вы стали здесь настоящим лидером, чтобы люди поверили в вас. Основная задача сейчас – сплотить команду, которая могла бы использовать все инструменты, чтобы вы смогли использовать все преимущества нашей большой команды», – сказал Александр Котов.

Напомним, что торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова состоялась в муниципалитете сегодня, 24 сентября.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

После избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.