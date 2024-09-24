Почти 4,5 тысячи человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю

16:11, 24 сентября 2024, ПАИ

Порядка 4,5 тысячи человек заболели ОРВИ в Псковской области с 16 по 22 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 75,93 на десять тысяч населения. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 62,1%. При этом в Пскове за неделю было зарегистрировано 2 216 случаев ОРВИ, или 49,6% от общего количества по региону.

Всего за неделю госпитализировано 38 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе. Также количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю составило 99, в том числе у детей до 18 лет – 36, или 36,4%.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остаётся на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.