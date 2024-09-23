Публикуем расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове
Все желающие смогут привиться в специализированных медицинских автобусах, которые будут размещены сразу в нескольких местах в Пскове, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Привиться от гриппа можно:
- у торгового центра «Империал» (улица Коммунальная, 41) 24 и 25 сентября с 9:00 до 14:00;
- у «Семейного магнита» (улица Труда, 37а) 24, 26 и 27 сентября с 10:00 до 15:00;
- у «Мини-ленты» («ПИК 60», улица Юбилейная, 68) 26 и 27 сентября с 9:00 до 14:00.
Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.
Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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