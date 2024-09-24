Стоянку запретят на территории областной сельхозярмарки в Пскове

16:53, 24 сентября 2024, ПАИ

Стоянку транспорта запретят на территории областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2024» в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Ярмарка пройдёт 28 сентября с 8:00 до 15:00.

Торговля развернётся на бывшей территории автостанции – на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Воровского.

Кроме того, с 20:00 27 сентября до 17:00 28 сентября будет запрещена стоянка транспорта в месте проведения ярмарки.