Стоянку запретят на территории областной сельхозярмарки в Пскове
Стоянку транспорта запретят на территории областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2024» в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Ярмарка пройдёт 28 сентября с 8:00 до 15:00.
Торговля развернётся на бывшей территории автостанции – на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Воровского.
Кроме того, с 20:00 27 сентября до 17:00 28 сентября будет запрещена стоянка транспорта в месте проведения ярмарки.
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