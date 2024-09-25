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Общество

Почти 74,5 тысячи человек привились от гриппа в Псковской области

Порядка 74,5 тысячи человек вакцинировались от гриппа в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Почти 74,5 тысячи человек привились от гриппа в Псковской области. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Псковской области

Всего, по данным на 23 сентября, прививки от гриппа сделали 12,82% от общего охвата населения. Лидерами по вакцинации стали Пушкиногорский район (23,3% от общего числа жителей), Дновский район (18,01%) и Локнянский район (17,41%).

«Сейчас наиболее благоприятное время для прививки от гриппа, своевременной выработки защитных антител и формирования стойкого иммунитета к вирусу. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области уже прошли вакцинацию от гриппа», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.

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