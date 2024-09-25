Высокую оценку Росмолодёжи получили проходящие в Псковской области мероприятия
Высокую оценку Росмолодёжи получили проходящие в Псковской области молодёжные мероприятия. В число интересных событий вошли два мероприятия, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Проекты реализованы благодаря программе Росмолодёжи «Регион для молодых», среди них – Международный патриотический форум «Мы помним» и фестиваль уличной культуры «Плеск»
«Благодарим Росмолодёжь за поддержку и высокую оценку наших мероприятий», – отметили в правительстве Псковской области.
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