Александр Котов: Псковский областной суд способствует укреплению доверия государственным институтам

18:07, 26 сентября 2024, ПАИ

Псковский областной суд способствует укреплению государственности и доверия государственным институтам в целом, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на торжественном собрании, посвящённом 80-летию со дня образования Псковского областного суда. Собрание прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня с учётом стремительно меняющихся условий, Псковский областной суд в полной мере работает профессионально и чётко, тем самым способствуя укреплению государственности и доверия государственным институтам в целом. Я хочу поблагодарить ветеранов, кто на протяжении многих лет работал, укрепляя судебную систему в нашем регионе. Хочу поблагодарить судей, сотрудников областного суда за вашу профессиональную, кропотливую работу», – отметил он.

Александр Котов также подчеркнул, что деятельность Псковского областного Собрания депутатов и Псковского областного суда во многом перекликается. «Мы принимаем законы, вы принимаете решения, опираясь на норму этих законов», – сказал он.

«Каждый раз, принимая то или иное решение, судья берёт на себя ответственность. И зачастую, или даже в большинстве случаев, это ответственность за судьбу людей. Это тяжёлый груз, высокая моральная, психологическая нагрузка. Но с этим наши судьи успешно справляются. Дорогие друзья, с праздником, успешной вам работы, как мы часто говорим на наших заседаниях после того, как назначаем мировых судей судебных участков: успешной работы и справедливого правосудия», – пожелал глава регионального парламента.

Напомним, что в торжественном собрании также принимали участие судья Верховного Суда Российской Федерации Николай Лавров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и другие.