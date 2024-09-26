Вечер памяти Валентина Курбатова «Время Русь собирать» прошёл в псковской библиотеке

21:42, 26 сентября 2024, ПАИ

В псковской библиотеке имени И. Н. Григорьева в клубе «Встречи на Завеличье» прошёл вечер-портрет «Время Русь собирать», посвящённый 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники вечера узнали о судьбе писателя. Главный библиограф Алина Лосева представила вниманию присутствующих обзор книг Валентина Курбатова «В сердце было моём».

Ранее сообщалось, что первую Курбатовскую премию вручили в Пскове.

Полная программа мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, – по ссылке.

Напомним, писатель и критик Валентин Курбатов – лауреат нескольких литературных премий, дважды лауреат премии администрации Псковской области, лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия, член Общественного совета по культуре Совета Федерации РФ, действительный член Академии современной русской словесности, организатор и ведущий писательских круглых столов в Ясной Поляне. Был постоянным участником кинофестиваля «Золотой витязь» и других.